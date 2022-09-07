Названы пять плюсов для здоровья, которые дает отказ от кофе

«После отказа от кофе человек поначалу может чувствовать усталость, однако спустя время его самочувствие улучшится, энергетический тонус нормализуется и перестанет зависеть от подстегивания кофеином».

«Употребление кофеина нарушает биологические процессы, что может спровоцировать бессонницу», - напомнили эксперты.