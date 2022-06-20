Медиками названы 5 полезных здоровью изменений при отказе от белого хлеба

«Отказ от белого хлеба и сдобы может принести немало пользы для здоровья человека», - констатируют медики.

«Для здоровья полезнее есть продукты, насыщенные клетчаткой – в белом хлебе она практически отсутствует. Вместо него можно употреблять цельнозерновой хлеб или бурый рис, овес».