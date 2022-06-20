Медиками названы 5 полезных здоровью изменений при отказе от белого хлеба
Отказ от употребления хлеба из белой пшеничной рафинированной муки может иметь немало плюсов для здоровья, утверждают специалисты.
«Отказ от белого хлеба и сдобы может принести немало пользы для здоровья человека», - констатируют медики.
Врачи напоминают, что белый хлеб и булки относятся к продуктам с высоким ГИ (гликемическим индексом). Употребление таких продуктов способствует резкому росту или существенным колебаниям уровня сахара в крови. С подобными колебаниями тесно связаны энергетически тонус и психоэмоциональное состояние людей. Чем больше в рационе белого хлеба, сдобы, выпечки из белой муки, тем сильнее подверженность приступам усталости, упадка настроения, раздражительности. Соответственно, отказ от этих продуктов помогает избежать подобных проблем.
Кроме того, пристрастие к белому хлебу ассоциируется с лишним весом. Отказ от него способствует лучшему контролю над массой тела и размером талии.
«Для здоровья полезнее есть продукты, насыщенные клетчаткой – в белом хлебе она практически отсутствует. Вместо него можно употреблять цельнозерновой хлеб или бурый рис, овес».
Медики подчеркивают, что потребление клетчатки с одновременным отказом от рафинированных углеводных продуктов может не только сделать энергичнее, но также способствует нормализации уровня холестерина в крови.
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