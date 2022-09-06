В каком положении тела лучше спать ночью: кардиолог Вязова
В интервью кардиолога, сомнолога Натальи Вязовой прозвучало мнение, какое положение тела ночью является предпочтительным для спящего человека.
Вязова сообщила, что ночью полезно спать на левом боку. Медик напомнила: поджелудочная железа и желудок располагаются как раз в левой части брюшины. Когда человек спит на левом боку, то перевариваемая пища и остаточные продукты ее переработки лучше продвигаются по ЖКТ. Кроме того, при этом он становится лучше защищен от изжоги, так как не происходит перетекания желудочного сока в пищевод.
Но в положении на левом боку облегчается не только работа пищеварительной системы.
«Сон на левом боку способствует эффективной работе всех органов, снижает нагрузку на пищеварительную, лимфатическую и дыхательную системы», - сказала Вязова «Мосленте».
Также медик считает полезным сон в положении на спине, при котором у человека максимально облегчается нагрузка на позвоночник и не происходит сдавливания внутренних органов.
«На спине человек максимально расслабляется, что способствует полному восстановлению организма после дневной нагрузки», - добавила Вязова.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частое пробуждение ночью сигналит о склонности к опасным болезням.
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