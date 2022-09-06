В каком положении тела лучше спать ночью: кардиолог Вязова

«Сон на левом боку способствует эффективной работе всех органов, снижает нагрузку на пищеварительную, лимфатическую и дыхательную системы», - сказала Вязова «Мосленте».

«На спине человек максимально расслабляется, что способствует полному восстановлению организма после дневной нагрузки», - добавила Вязова.