Здоровые напитки могут препятствовать усвоению железа в организме

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питье чая

Нехватка железа является наиболее распространенным дефицитом питательных веществ – эта проблема подвергает миллионы людей риску анемии и других осложнений.

Железо является важнейшим диетическим минералом, участвующим в ряде биологических процессов организма – в первую очередь, минерал обеспечивает переносе кислорода кровью. Всем органам тела для нормального функционирования необходим кислород, вот почему нехватка железа может иметь многочисленные неприятные для здоровья последствия. Что интересно: некоторые напитки, охотно употребляемые людьми, способствуют усугублению такой проблемы как дефицит железа.

«Употребление таких здоровых напитков как чай и кофе в неподходящее время может способствовать проблемам со здоровьем, препятствуя усвоению железа», - сообщило издание Express, ссылаясь на данные австралийской платформы Better Health.

Специалисты констатируют: исследования показывают, что людям, подверженным дефициту железа в организме и железодефицитной анемии, может быть полезен отказ от кофе и чая во время еды. Ученые отмечают, что чай и кофе (а также вино) содержат дубильные вещества, которые уменьшают усвоение железа, связываясь с минералом и выводя его из организма. Например, чашка кофе, которой был запит гамбургер, снижает всасывание железа из его котлеты на 39 процентов, а чашка чая – на 64 процента.

Еще одним компонентом чая и кофе, который потенциально может препятствовать усвоению железа, являются полифенолы. Они состоят в основном из хлорогеновой кислоты, которая является ключевым активным ингредиентом кофе, какао и некоторых трав.

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По мнению ученых, кофе и чай лучше пить до еды – например, за час или два.

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