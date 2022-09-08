С чем не следует сочетать и есть творог: врач Павлова
Для сочетания с творогом предпочтительнее всего продукты, которые являются источником медленных углеводов, – например, овощи и зелень, говорит эксперт.
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, с чем не следует сочетать и есть творог. Медик напомнила, что в России из творога любят готовить сырники – их нередко употребляю на завтрак, запивая чаем или кофе, какао. Павлова назвала это «плохим сочетанием», поскольку прием таких напитков вместе с творогом лишает его полезных свойств.
«Содержащийся в этих напитках танин связывает многие полезные вещества (прежде всего кальций) в твороге, и они становятся бесполезными», - уточнила медик.
Эксперт посоветовала пить кофе или чай с некоторым промедлением после пищи – например, через час.
По словам Павловой, употреблять творог следует в сочетании с медленными углеводами – в него можно добавлять овощи или есть с цельнозерновым хлебом. Также специалистка рекомендует есть творог в первой половине дня. Вечером, особенно поздним, перекус творогом может лишь поспособствовать тому, что человек ощутит обострение голода.
«Кисломолочные продукты имеют высокий инсулиновый индекс, то есть сильно стимулируют синтез инсулина (и, соответственно, голод). А с утра наши рецепторы инсулина не так чувствительны, как вечером», - объяснила эндокринолог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому врачи не советуют пить кофе.
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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