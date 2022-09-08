С чем не следует сочетать и есть творог: врач Павлова

«Содержащийся в этих напитках танин связывает многие полезные вещества (прежде всего кальций) в твороге, и они становятся бесполезными», - уточнила медик.

«Кисломолочные продукты имеют высокий инсулиновый индекс, то есть сильно стимулируют синтез инсулина (и, соответственно, голод). А с утра наши рецепторы инсулина не так чувствительны, как вечером», - объяснила эндокринолог.