Врач: после творога могут появляться отеки

«Многие отмечают, что от съеденного накануне творога наутро бывают заметные отеки. Это связано с тем, что в продукте много натрия, который задерживает воду», - объяснила Павлова.

«Классические сырники – с манкой, сахаром, да еще и с поджаристой корочкой – с конечно, диетической пищей не являются», - подчеркнула медик.