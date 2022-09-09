Полезен ли кефир для здоровья?
Исследования показывают, что с употреблением кефира связан целый ряд положительных эффектов на здоровье.
В 2018 году исследователи из Ветеринарного колледжа Обернского университета в сотрудничестве с Бразильским университетом в Вила-Велья в ходе исследования на крысах обнаружили, что кефир оказывает положительное влияние на артериальное давление. У крыс-гипертоников, которым давали кефир, уменьшилось количество бактериальных токсинов в крови и значительно улучшились показатели кровяного давления, – одновременно стал более здоровым баланс кишечных бактерий. Ученые сделали вывод, что «правильная» кишечная флора способствуют здоровому кровяному давлению, и проверили теорию на людях. Участники эксперимента в течение двенадцати недель ежедневно употребляли кефир и творог, и именно у них в результате (по сравнению с контрольной группой, не употреблявшей эти продукты) было зафиксировано более низкое кровяное давление, более низкий уровень вредного холестерина и более низкие параметры сахара в крови.
«Благодаря кефиру снижается риск сердечно-сосудистых событий», - резюмировали авторы исследования.
Что содержит кефир? В нем присутствует много питательных веществ и белка. В частности, содержатся кальций, железо, магний и йод, важные для построения и укрепления зубов и костей. Его белок используется мышцами. Кроме того, кефир содержит витамины А, В и D, а также фолиевую кислоту, рибофлавин, фосфор.
Полезен для укрепления иммунитета. В кефире много пробиотиков, оказывающих положительное влияние на кишечную флору, что, в свою очередь, способствует укреплению иммунной системы, чистоте кожи и здоровому пищеварению. Аргентинские исследователи пришли к выводу, что пробиотики, содержащиеся в кефире, могут улучшать защиту от инфекций.
Снижает риск рака. Иранскими учеными были проанализированы исследования, касающиеся рака молочной железы, рака толстой кишки, рака желудка, рака кожи и лейкемии. В результате своего метаанализа они заключили, что прием кефира обеспечивает профилактику рака за счет биологически активных соединений, включая пептиды, полисахариды и сфинголипиды.
Магазинный кефир отличается от домашнего. В кефире промышленного производства не используются грибки. Вместо этого он создается бактериями и дрожжами. В результате покупной кефир на вкус немного отличается от домашнего кефира. Кроме того, промышленно производимый содержит не спирт, а лактозу. Кефир, выращенный грибом, содержит спирт, но почти не содержит лактозы – это более здоровая альтернатива для людей с ее непереносимостью.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые здоровые напитки могут препятствовать усвоению железа в организме.
Оставить комментарий