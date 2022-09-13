Ходьба в быстром темпе защищает от деменции

«6300 шагов в день с высокой скоростью снижают риск развития деменции на 57 процентов, а в случае силовой ходьбы – на 62 процента»,

Вывод о том, что ходьба в быстром темпе делает более весомой защиту мозга от деменции, был сделан исследователями из Австралии и Дании. Результаты совместной работы опубликовал JAMA Network Open.Учеными были проанализированы данные 78,5 тысяч человек старше 40 лет. Научные специалисты пришли к заключению, что ежедневная быстрая ходьба является весьма эффективным средством профилактики возрастного слабоумия:Ученые уточнили, что высокая скорость ходьбы означает, что человек делает более 40 шагов в минуту. Согласно их подсчетам, наилучшую защиту от развития деменции дают пешие прогулки интенсивностью не меньше 112 шагов, сделанных за минуту, и протяженностью как минимум 30 минут. В ежедневном формате такая ходьба улучшает защиту головного мозга от разрушения на 62%.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неврологи указали на признаки деменции , которых многие не распознают.