Ходьба в быстром темпе защищает от деменции

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пара на прогулке

Ускорив темп своей ходьбы, люди среднего возраста и старше могут повысить свою защиту от развития опасного дегенеративного синдрома – деменции. 

Вывод о том, что ходьба в быстром темпе делает более весомой защиту мозга от деменции, был сделан исследователями из Австралии и Дании. Результаты совместной работы опубликовал JAMA Network Open. 

Учеными были проанализированы данные 78,5 тысяч человек старше 40 лет. Научные специалисты пришли к заключению, что ежедневная быстрая ходьба является весьма эффективным средством профилактики возрастного слабоумия:

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«6300 шагов в день с высокой скоростью снижают риск развития деменции на 57 процентов, а в случае силовой ходьбы –  на 62 процента»,

Ученые уточнили, что высокая скорость ходьбы означает, что человек делает более 40 шагов в минуту. Согласно их подсчетам, наилучшую защиту от развития деменции дают пешие прогулки интенсивностью не меньше 112 шагов, сделанных за минуту, и протяженностью как минимум 30 минут. В ежедневном формате такая ходьба улучшает защиту головного мозга от разрушения на 62%.

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