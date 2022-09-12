Медики указали на признаки деменции, которых многие не распознают

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пожилая женщина

Признаки деменции нередко воспринимаются как проявление старения – например, на   развитие слабоумия могут указывать ухудшение внимания и памяти.

Развитие деменции разрушительным образом сказывается на памяти, мыслительных процессах. Учитывая это, важно обращать внимание на то, как может ухудшаться работа мозга. При деменции скорость мыслительных реакций и способность запоминать новую информацию существенно снижаются.

«В старости довольно часто ухудшаются внимание и память, но серьезные нарушения могут быть связаны с развитием деменции», - об этом изданию ETNT рассказала доктор медицины Ванесса Льюис.

С точки зрения неврологов, показателем хорошего здоровья мозга у пожилых людей является их способность самостоятельно заниматься повседневными делами. При деменции происходящее угасание интеллектуальных способностей отключает данную функцию.

Медики указали на признаки деменции, которых многие не распознают в течение долгого времени, воспринимая их за проявления старости.

Потеря способности ориентироваться. По словам врачей, настораживающими являются случаи, когда люди начинают путаться в хорошо известных им местах, где они неоднократно бывали.

Повторяющиеся вопросы. При неоднократно задаваемых одинаковых вопросах за короткое время тоже можно заподозрить развитие деменции.

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Характер и поведение. Неврологи также советуют обращать внимание на резкие изменения в натуре, привычках человека. Если, например, он был общительным, но вдруг превратился в интроверта, стал нелюдимым, причина может крыться в деменции.

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