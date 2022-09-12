«В старости довольно часто ухудшаются внимание и память, но серьезные нарушения могут быть связаны с развитием деменции», - об этом изданию ETNT рассказала доктор медицины Ванесса Льюис.

Развитие деменции разрушительным образом сказывается на памяти, мыслительных процессах. Учитывая это, важно обращать внимание на то, как может ухудшаться работа мозга. При деменции скорость мыслительных реакций и способность запоминать новую информацию существенно снижаются.С точки зрения неврологов, показателем хорошего здоровья мозга у пожилых людей является их способность самостоятельно заниматься повседневными делами. При деменции происходящее угасание интеллектуальных способностей отключает данную функцию.Медики указали на признаки деменции, которых многие не распознают в течение долгого времени, воспринимая их за проявления старости.По словам врачей, настораживающими являются случаи, когда люди начинают путаться в хорошо известных им местах, где они неоднократно бывали.При неоднократно задаваемых одинаковых вопросах за короткое время тоже можно заподозрить развитие деменции.Неврологи также советуют обращать внимание на резкие изменения в натуре, привычках человека. Если, например, он был общительным, но вдруг превратился в интроверта, стал нелюдимым, причина может крыться в деменции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется преждевременное старение.