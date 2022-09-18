Защищает от болезней сердца: почему полезно есть инжир

«Инжир невероятно богат разными витаминами и микроэлементами, концентрация которых значительно возрастает, если есть инжир в сушеном виде. Однако в этом случае концентрация сахара и калорий в нем повышается почти в пять раз», - проинформировали ИноСМИ.

«Регулярно употребляя инжир, можно укрепить свою сердечно-сосудистую систему», - пишет источник, ссылаясь на проведенные исследования.