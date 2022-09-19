Фрукты могут представлять вред для печени
Диетолог Елена Тихомирова рассказала о том, что некоторые считающиеся полезными продукты в реальности могут привести к ухудшению функционирования печени. К примеру, к ним относятся фрукты.
Конечно, наиболее опасными для печени являются болезни вроде вирусных гепатитов, а также разного рода токсические препараты и яды. Но, к счастью, человек сталкивается со всеми этими явлениями крайне редко. А вот пищу мы принимаем каждый день и по нескольку раз, порой не всегда задумываясь о том, насколько безопасными являются продукты, которые мы поглощаем. Так, печень отрицательно относится к пище, которая содержит большое количество углеводов, как к вредной, так вроде бы и к полезной.
Чем больше в рационе углеводов, тем выше риск развития неалкогольного жирового гепатоза, являющимся чем-то вроде ожирения печени. Опасность в этом случае представляет хлеб и мучные изделия, разного рода крупы, а также фрукты, которые тоже содержат натуральный сахар или фруктозу. Она может спровоцировать развитие гепатоза.
Естественно, что самая большая опасность именно в сладостях, которые имеют очень много сахара. Однако и сочетание жиров, солей и углеводов которые можно встретить в жареной картошке, макаронах, а также в плове, тоже серьёзное испытание для нашей печени. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Елена Тихомирова
ЗОЖ
врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника»
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