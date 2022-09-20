Доктор Мосли: простое занятие может снизить риск рака на треть

«Ученые установили, что выполнение той или иной формы активной деятельности три или более дней в неделю было связано с 38-процентным снижением риска развития рака молочной железы», - поделился врач.

«Исследование показало, что увеличение физической активности при ограничении времени сидения может серьезно снизить шансы на заболевание раком», - резюмировал эксперт.