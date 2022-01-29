Врач Майкл Мосли назвал простой способ понизить артериальное давление — без лекарств и диеты

«Ежедневное погружение в горячую воду может помочь снизить кровяное давление. Тепло заставляет ваши кровеносные сосуды расширяться, уменьшая работу сердца, чтобы заставить кровь циркулировать по вашему телу».

«Исследователи обнаружили, что у людей, которые большую часть дня принимали горячую ванну, риск сердечных заболеваний был на 28% ниже, а риск инсульта — на 26% ниже, чем у тех, кто принимал ванну менее двух раз в неделю».