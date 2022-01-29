Врач Майкл Мосли назвал простой способ понизить артериальное давление — без лекарств и диеты
Высокие уровни уже нацелены примерно на треть взрослых, и многие могут даже не осознавать этого, потому что они не были протестированы, объясняет доктор Майкл Мосли.
Неправильный образ жизни является одним из факторов риска развития высокого кровяного давления, также известного как гипертония. От употребления слишком большого количества соли до недостаточной физической активности ваше кровяное давление может медленно повышаться, даже если вы этого не осознаете.
К счастью, есть простые меры, которые могут помочь снизить гипертонию. Доктор Мосли делится одним, который не требует никаких упражнений и может выполняться, не выходя из дома.
Он рассказывает о пользе горячей ванны при высоком кровяном давлении.
«Ежедневное погружение в горячую воду может помочь снизить кровяное давление. Тепло заставляет ваши кровеносные сосуды расширяться, уменьшая работу сердца, чтобы заставить кровь циркулировать по вашему телу».
Совет врача был основан на исследовании, проведенном в Японии. Ученые из Университета Осаки собрали данные примерно у 30 000 человек за 20 лет.
Они обнаружили, что чем больше люди принимают ванн, тем лучше для ваших сосудов и сердца. Участники были в возрасте от 45 до 59 лет.
Более того, более низкое кровяное давление было не единственным преимуществом купания в горячей воде. Доктор Мосли поделился:
«Исследователи обнаружили, что у людей, которые большую часть дня принимали горячую ванну, риск сердечных заболеваний был на 28% ниже, а риск инсульта — на 26% ниже, чем у тех, кто принимал ванну менее двух раз в неделю».
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Майкл Мосли (Michael Mosley)
Здоровье
Британский врач, также известный как ведущий телевизионных программ по биологии и медицине.
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