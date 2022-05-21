Доктор Мосли: дневной сон может снизить риск сердечного приступа на 48%
«Уже ранний день, около 14:00, и я только встаю с постели», — сказал доктор Майкл Мосли. Накануне доктор не задерживался допоздна; он просто дремал. Причина, по которой он наслаждался полуденным сном, связана с пользой для здоровья, которую может предложить короткий отдых. На самом деле, простая практика может снизить риск сердечного приступа на целых 48 процентов.
«Как и многие люди, я страдаю от ужасного спада в середине дня», — признался ведущий подкаста. «Одной из причин этого является то, что естественные циркадные ритмы нашего тела имеют тенденцию снижать уровень энергии во второй половине дня».
Но вместо того, чтобы выпить чашку кофе, он рекомендовал вздремнуть.
Доктор Мосли сказал:
«Дремота может не только улучшить наше настроение и самочувствие, крупные исследования даже показали связь между регулярным дневным сном и здоровьем сердца. Дневной сон иногда может принести больше пользы, чем просто более длительный ночной сон».
От улучшения памяти до снижения риска сердечного приступа— сон в середине дня — это больше, чем восстановление столь необходимой энергии.Кроме того, эта практика была популярна и у многих известных личностей. Врач сказал:
«Уинстон Черчилль регулярно подзаряжался послеобеденным сном. Написав в своих воспоминаниях, что даже если это продлится всего 20 минут, этого достаточно, чтобы восстановить все жизненные силы. Он явно был в чем-то прав, потому что недавние исследования показывают, что дневной сон может творить чудеса с вашим разумом и телом. Начнем с того, что послеобеденный сон даже один или два раза в неделю полезен для сердца».
Врач поделился, что недавнее исследование более 3400 человек в возрасте от 35 до 75 лет может снизить риск сердечного приступа.
Их результаты показали, что дневной сон был связан с 48-процентным снижением вероятности сердечного приступа, инсульта и сердечной недостаточности.
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Майкл Мосли (Michael Mosley)
Здоровье
Британский врач, также известный как ведущий телевизионных программ по биологии и медицине.
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