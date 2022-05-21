Доктор Мосли: дневной сон может снизить риск сердечного приступа на 48%

«Как и многие люди, я страдаю от ужасного спада в середине дня», — признался ведущий подкаста. «Одной из причин этого является то, что естественные циркадные ритмы нашего тела имеют тенденцию снижать уровень энергии во второй половине дня».

«Дремота может не только улучшить наше настроение и самочувствие, крупные исследования даже показали связь между регулярным дневным сном и здоровьем сердца. Дневной сон иногда может принести больше пользы, чем просто более длительный ночной сон».

«Уинстон Черчилль регулярно подзаряжался послеобеденным сном. Написав в своих воспоминаниях, что даже если это продлится всего 20 минут, этого достаточно, чтобы восстановить все жизненные силы. Он явно был в чем-то прав, потому что недавние исследования показывают, что дневной сон может творить чудеса с вашим разумом и телом. Начнем с того, что послеобеденный сон даже один или два раза в неделю полезен для сердца».