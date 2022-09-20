Не всем взрослым людям следует пить молоко: врач Тихомирова

«Фермент лактаза расщепляет лактозу до глюкозы и галактозы, которые затем всасываются в кишечник без каких-либо негативных последствий для организма», – рассказала специалист.

«у некоторых взрослых людей фермент лактазы со временем может исчезнуть, или его активность заметно снижается».