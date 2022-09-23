Врач Павличенко советует включить в рацион осенью три полезных продукта

«Клюква, гранаты и тыква являются самыми полезными сезонными продуктами в осенний период», - поделилась мнением специалистка, беседуя с «Газетой.Ru».

«людям с воспалительными заболеваниями желудка и кишечника, а также склонным к запорам гранат противопоказан».

«Клюква богата клетчаткой, особенно пектином. За счет высокого содержания антиоксидантов клюква обладает противовоспалительными свойствами», - добавила врач.

«Благодаря растительным фитостеролам, тыква играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, способствует снижению уровня холестерина», - резюмировала эксперт.