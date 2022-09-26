Что сильнее повышает холестерин: жир или сахар?

31 Фото: https://unsplash.com/photos/FDYbS43jUrU
сладкий пирог

Кардиолог Инна Жевагина: опасаясь повышенного холестерина, за потреблением сахара нужно следить строже, чем за потреблением жира.

Повышенный уровень холестерина является одним из факторов сосудистых патологий, болезней сердца и мозга. В интервью врача Инны Жевагиной прозвучало напоминание о том, что на содержание холестерина могут оказывать влияние пищевые привычки человека.

Медик заметила: многим известно, как важно контролировать в рационе количество потребляемого жира, жареных блюд. Но люди часто недооценивают, какую опасность может представлять для сосудов пристрастие к сладкому и к продуктам, насыщенным быстро усваиваемыми углеводами.

«Многие исключают из рациона жирную, жареную пищу. Зато потом спокойно едят десерты. Между тем больше жира стоит бояться сахара», - сказала Жевагина, беседуя с порталом «Доктор Питер».

Врач резюмировала: чтобы защитить сосуды от излишков холестерина, нужно, в первую очередь, ограничивать потребление сладкого и мучного (из белой муки), не есть такие продукты ежедневно или несколько раз в день. Здоровью сосудов способствуют, прежде всего, продукты, богатые клетчаткой.
 
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям после 40 лет врач советует сократить потребление некоторых продуктов.
Инна Жевагина
Инна Жевагина
ЗОЖ
кардиолог высшей категории, липидолог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Кардиолог Чо назвала два способа повысить уровень «хорошего» холестерина
Повышенный холестерин: врач называет его симптомом «необычное ощущение» в пальцах
Исследование показало, что холестерин в пище не повышает риск инсульта
Теги : повышенный холестерин, вред сахара, Инна Жевагина