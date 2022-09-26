Что сильнее повышает холестерин: жир или сахар?
Кардиолог Инна Жевагина: опасаясь повышенного холестерина, за потреблением сахара нужно следить строже, чем за потреблением жира.
Повышенный уровень холестерина является одним из факторов сосудистых патологий, болезней сердца и мозга. В интервью врача Инны Жевагиной прозвучало напоминание о том, что на содержание холестерина могут оказывать влияние пищевые привычки человека.
Медик заметила: многим известно, как важно контролировать в рационе количество потребляемого жира, жареных блюд. Но люди часто недооценивают, какую опасность может представлять для сосудов пристрастие к сладкому и к продуктам, насыщенным быстро усваиваемыми углеводами.
«Многие исключают из рациона жирную, жареную пищу. Зато потом спокойно едят десерты. Между тем больше жира стоит бояться сахара», - сказала Жевагина, беседуя с порталом «Доктор Питер».
Врач резюмировала: чтобы защитить сосуды от излишков холестерина, нужно, в первую очередь, ограничивать потребление сладкого и мучного (из белой муки), не есть такие продукты ежедневно или несколько раз в день. Здоровью сосудов способствуют, прежде всего, продукты, богатые клетчаткой.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям после 40 лет врач советует сократить потребление некоторых продуктов.
Инна Жевагина
ЗОЖ
кардиолог высшей категории, липидолог, кандидат медицинских наук
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