После 40 лет следует сократить потребление некоторых продуктов: врач Русакова

«Сократить потребление молочных продуктов, красного мяса и изделий из пшеничной муки», - уточнила Русакова, беседуя с URA.RU.

«Для поддержания мышечной массы необходимо регулярное употребление рыбы и морепродуктов, птицы, блюд из творога, сыра и бобовых», - дополнила медик.