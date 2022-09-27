Артрит: 4 богатых калием фрукта улучшают состояние суставов
Продукты, богатые калием, помогают защитить целостность костей и суставов, что важно, когда речь идет об артрите.
Артрит является пожизненным патологическим состоянием, при котором в организме повышает уровень воспалительных компонентов, провоцирующих разрушение суставов. Медики различают многочисленные типы артрита, характеризуемые отеками и опуханием в местах пострадавших суставов, их болезненностью и скованностью, а также мышечной слабостью в теле.
Лекарств для борьбы с артритом не существует, в его случае важно поддерживать определенный образ жизни, помогающий контролировать состояние организма. Питание имеет очень большое значение: оно может содействовать как обострению воспаления и болезненных симптомов, так и их ремиссии. В частности, улучшить состояние суставов и предотвратить появление неприятных симптомов артрита помогают продукты, содержащие калий.
«Продукты, богатые калием, могут быть ключом к борьбе с артритом», - об этом в интервью изданию Express заявила врач Клэр Моррисон.
По словам медика, калий помогает сбалансировать избыток натрия из соли, тем самым уменьшая задержку жидкости и способствуя правильному использованию кальция в костях и суставах. Данный эффект минерала был подтвержден исследованием, результаты которого опубликовал The Journal of Pain. Проводившие его ученые обнаружили, что люди, больные ревматоидным артритом (РА), имеют самые низкие показатели содержания калия в крови.
Доктор Моррисон посоветовала с учетом этого употреблять четыре фрукта, которые могут помочь повысить уровень калия в организме.
«Отличные источники калия – бананы, дыни, апельсины, абрикосы», - уточнила врач.
Специалистка напомнила, что наиболее распространенной формой артрита является остеоартрит, который в основном поражает суставы рук, колени, позвоночник и бедра. Второй по распространенности тип – это ревматоидный артрит (РА), возникающий в результате аутоиммунного сбоя (иммунная система организма атакует здоровые суставы). При обоих типах пострадавшие люди сталкиваются с воспалением в суставах и тканях вокруг них, болью, скованностью движений.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты могут сгущать кровь, увеличивая вероятность тромбоза.
Оставить комментарий