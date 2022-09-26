Врач Владимиров перечислил продукты, которые сгущают кровь
Употребление картофеля, бананов, сладостей и даже некоторых полезных продуктов может содействовать потенциально опасному сгущению крови, рассказал в интервью сердечно-сосудистый хирург Павел Владимиров.
Врач Владимиров напомнил, что сгущение крови увеличивает риск возникновения тромбов и сосудистых закупорок, ведущих к нарушению кровоснабжения важнейших органов – сердца и головного мозга. Последствием таких нарушений могут быть инсульты и сердечные приступы.
«Кровь имеет жидкую составляющую - плазму и форменные элементы - клетки. Баланс между ними и определяет, насколько кровь разжижена или наоборот. К сгущению крови приводит уменьшение количества плазмы», - заметил Владимиров, беседуя с порталом «Доктор Питер».
Также медик сообщил о существовании ряда продуктов, способствующих сгущению крови. Специалист перечислил их:
- Картофель.
- Бананы.
- Сахар, все сладости.
- Алкоголь.
- Газированные напитки.
- Некоторая зелень: петрушка, укроп.
- Грецкие орехи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли кофе способствовать возникновению тромбов.
Павел Владимиров
ЗОЖ
сердечно-сосудистый хирург, врач высшей категории
Оставить комментарий