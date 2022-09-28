Артрит: противовоспалительные продукты на завтрак помогают защитить суставы
Завтраки, состоящие из различных видов хлопьев или тостов, могут ухудшить состояние людей с артритом, поспособствовать обострению неприятных и болезненных симптомов.
По данным Фонд борьбы с артритом (Arthritis Foundation) характерные для данного заболевания симптомы могут обостряться и утяжеляться из-за воспаления. Оно поражает суставы и может вызывать их отек вследствие увеличения жидкости. Также при этом возможно повреждение хрящей и костей. В результате человек испытывает боль, страдает от опухания поврежденных воспалением участков, теряет нормальную подвижность.
Одним из лучших способов профилактики неблагополучных симптомов артрита является рацион питания: в нем должно быть больше противовоспалительных продуктов, это может поспособствовать значительному облегчению негативных проявлений заболевания. Особенно эффективно употреблять такие продукты на завтрак, об этом сообщает издание Everyday Health.
Меньше простых углеводов. Многие завтраки богаты простыми углеводами, которые очень быстро распадаются в организме на сахар – его высокая концентрация в крови активирует воспаление, являющееся у людей с артритом причиной многих недомоганий.
Греческий йогурт с фруктами. British Journal of Nutrition опубликовал результаты исследования, которые говорят, что женщины, ежедневно употребляющие йогурт в течение девяти недель, имели меньше признаков воспаления в организме по сравнению с женщинами, которые этого не делали.
Фрукты, в свою очередь, содержат много антиоксидантов, способных уменьшить воспаление. По данным Гарвардского университета, косточковые фрукты, яблоки, виноград и цитрусовые обладают «особенно мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием».
Также было показано, что арбуз и клубника могут снижать маркер воспаления С-реактивный белок (СРБ).
Цельнозерновые. Фонд борьбы с артритом констатирует, что снижение маркера воспаления С-реактивного белка (СРБ) связано с употреблением овса.
Лосось и авокадо. Ненасыщенные жиры благоприятно влияют на состояние суставов. По некоторым исследованиям, мононенасыщенные жиры, которых очень много в авокадо, эффективно защищают суставы от воспаления и улучшают самочувствие при ревматоидном артрите.
Орехи. Еще один хороший источник противовоспалительных жиров. American Journal of Clinical Nutrition информирует что употребление орехов связано с более низким уровнем биомаркеров воспаления в крови.
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