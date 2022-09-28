Кому вреден мёд

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Кому вреден мёд

В сознании большинства людей мёд считается однозначно полезным продуктом. Однако российский иммунолог Ирина Эстрина рассказала, что существуют люди, которым мёд противопоказан. 

Горячий чай или молоко с мёдом - прекрасное средство профилактики простудных и вирусных заболеваний, особенно в холодный период года. Но как рассказала «Известиям» иммунолог и аллерголог Ирина Эстрина, мёд вовсе не однозначно полезный для каждого из нас продукт. Действительно, он содержит множество нужных нашему организму компонентов вроде фруктозы, глюкозы, мальтозы, сахарозы, различных витаминов, полифенолов и микроэлементов, что делает его эффективным средством против воспалений и бактерий. 

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Но он также состоит из быстрых углеводов, поэтому может быть опасен для тех людей, у которых отмечаются нарушения метаболизма. К примеру, при ожирении или сахарном диабете. Также на мед может быть аллергия, которая препятствует его нормальному усвоению.  А не все из нас способны сразу определить, что именно стало ее причиной. 

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Аллергия на мёд может проявляться такими явлениями, как высыпания на коже, отёк Квинке, а в некоторых случаях, она даже способна закончится смертельно опасным анафилактическим шоком. Также специалист отметила, что при избыточном употреблении мёда организм получит слишком большую дозу природных сахаров, что может грозить развитием диабета на фоне лишнего веса, повредить почкам и поджелудочной железе. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Ирина Эстрина
Ирина Эстрина
ЗОЖ
врач аллерголог-иммунолог ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону»
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Кому вреден мёд