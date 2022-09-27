Врач-иммунолог: мед может принести не только пользу, но и вред

«Мед относится к числу действительно полезных продуктов, но стоит помнить, что в некоторых случаях этот продукт может принести не только пользу, но и вред», - сказала иммунолог Эстрина, беседуя с «Известиями».

«Всего две столовые ложки меда обеспечивают наш организм всеми важными витаминами и микроэлементами, необходимыми для укрепления иммунной системы», - заявила Эстрина.

«У кого-то могут наблюдаться болезненное вздутие живота, спазмы, тошнота, рвота, диарея. В более сложных случаях могут появляться головные боли, головокружение, вплоть до обмороков. Также аллергия может проявляться в виде крапивницы, ринита, отека Квинке и даже анафилактического шока», - констатировала врач.