Вот почему вы можете уставать от кофе еще больше
Кофе востребован прежде всего как активатор энергии и тонуса, но некоторые люди после употребления этого напитка чувствуют себя более уставшими, чем раньше.
Замечали ли вы когда-нибудь, что после употребления кофе вы чувствуете не прилив сил, а, наоборот, – упадок? Почему так может происходить, в комментарии «МедикФоруму» объяснила врач-невролог Александра Алехина.
Специалист проинформировала, что бодрящий эффект является самым известным влиянием кофеина на мозг. Но оно не единственное.
Вы пьете слишком много кофе. По словам медика, у тех, кто выпивает более трех чашек кофе или других тонизирующих напитков с кофеином, с высокой вероятностью может развиться определенная толерантность. Иными словами, того заряда энергии, который когда-то давал кофе, они не ощущают. Вдобавок большое количество кофе может привести к тому, что придется часто ходить в туалет. В результате организм обезвоживается, что может способствовать ощущению слабости, головокружения и усталости.
Кофеин накапливается на рецепторах. Кофеин связывается с так называемыми аденозиновыми рецепторами в головном мозге. Данные рецепторы производят аденозин, из-за которого мы чувствуем усталость, – выпиваемый кофе подавляет этот его эффект. Но спустя некоторое время после его употребления мы можем ощутить влияние аденозина, который продолжал выделяться и накапливаться – в таком случае чувство усталости упадка сил может быть очень сильным.
Вы пьете кофе с сахаром. Иногда в бессилии виноват не кофе, а то, что в него кладется. Многие люди имеют привычку пить кофе с большим количеством белого сахара, ведущего к резкому скачку уровня сахара в крови. Затем «подскочивший» сахар в крови столь же резко «падает», провоцируя чувство усталости еще более существенное, чем раньше.
Вы чувствительны к кофеину. Организм некоторых людей с силу генетических особенностей медленно метаболизирует кофеин – это делает более выраженным его влияние. В таких случаях может происходить интенсивное выделение адреналина, последствием чего становятся учащенный пульс, головные боли, нервозность, бессонница – как результат, организм от подобных перегрузок начинает испытывать усталость.
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