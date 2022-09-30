Врач рассказала, в каких случаях вино может приносить пользу

«Вино содержит полезные вещества, но пользу приносит лишь в случае, если оно качественное, натуральное, а человек пьет его в минимальных количествах», - сказала эксперт, беседуя с «Доктором Питер».

«Бокал красного сухого вина может быть полезен при расстройстве желудка и анемии, истощении и упадке сил, простуде (если сделать из вина глинтвейн). Белое в сочетании с минеральной водой рекомендуют при атеросклерозе, для укрепления артерий, болезнях желудка», – перечислила медик.