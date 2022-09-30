Врач рассказала, в каких случаях вино может приносить пользу

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вино

Употребление красного сухого вина в умеренном количестве может быть полезным в случаях расстройства желудка, анемии, упадки сил, простуды, – рассказала медик.

В интервью Светланы Перес прозвучало объяснение по поводу того, в каких случаях вино может приносить пользу.

«Вино содержит полезные вещества, но пользу приносит лишь в случае, если оно качественное, натуральное, а человек пьет его в минимальных количествах», - сказала эксперт, беседуя с «Доктором Питер».

По словам Перес, вино отличается содержанием антиоксидантов, альдегидов, сложных эфиров. Его прием может способствовать повышению тонуса, давать эффект антибиотиков. 

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«Бокал красного сухого вина может быть полезен при расстройстве желудка и анемии, истощении и упадке сил, простуде (если сделать из вина глинтвейн). Белое в сочетании с минеральной водой рекомендуют при атеросклерозе, для укрепления артерий, болезнях желудка», – перечислила медик.

В то же время, сказала Перес, употребление вина даже в позволительных дозах может давать побочные эффекты. В частности, присутствующий в нем танин способен вызывать сильные головные боли. У некоторых людей возможны аллергические реакции.

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ЗОЖ
клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf
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