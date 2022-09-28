Кофе опасно сочетать с некоторыми продуктами: врач Михалева

«Существуют ситуации, когда кофе опасно сочетать с некоторыми продуктами».

«Кальций содержится в основном в молочных продуктах. Если мы употребляем молочные продукты только вместе с кофе, то его усвоение будет снижено и может развиться дефицит», – сообщила Михалева.