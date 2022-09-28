Кофе опасно сочетать с некоторыми продуктами: врач Михалева

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завтрак с кофе

Продукты, в которых много кальция, не следует сочетать с приемом кофе, – предупредила в интервью врач-эндокринолог Оксана Михалева.

Собираясь позавтракать и заваривая утром кружку кофе, мало кто думает, что с этим напитком сочетаются даеко не все продукты.

Но медик констатировала:

«Существуют ситуации, когда кофе опасно сочетать с некоторыми продуктами».

Михалева рассказала «Газете.Ru», что не следует запивать кофе продукты, являющиеся источниками кальция и железа. Специфические вещества кофе – танины – обладают свойством связывать в пищеварительном тракте эти важные для организма элементы. В результате из-за кофе может возникать недостаток железа и кальция.

Кофе в сочетании со сладостями может повышать тягу к ним


«Кальций содержится в основном в молочных продуктах. Если мы употребляем молочные продукты только вместе с кофе, то его усвоение будет снижено и может развиться дефицит», – сообщила Михалева.

Говоря о способности кофе стимулировать выведение из организма железа, медик уточнила, что особенно хорошо напиток связывает в организме железо растительного происхождения. Если человек вегетарианец и пьет много кофе, он рискует пострадать из-за нехватки железа, ведущего к развитию анемии и сокращению эритроцитов, доставляющих органам кислород.

Назван несовместимый с кофе продукт


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Оксана Михалева
Оксана Михалева
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог
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