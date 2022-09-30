Алкоголь в пожилом возрасте может провоцировать безболевой инфаркт

«Употребление алкоголя пожилыми лицами также может вызывать безболевые инфаркты миокарда, артериальную гипертонию, нарушения сердечного ритма», - предупредил Скрябин в беседе с агентством «Москва».

Нарколог Скрябин перечислил в интервью проблемы со здоровьем, которые могут возникать при употреблении алкоголя в пожилые год жизни. Врач отметил, что у пожилых людей бесконтрольный прием спиртного может способствовать обезвоживанию. С этим эффектом связано возникновение другой проблемы – остеопороза, при котором снижается плотность костной ткани, а кости становятся хрупкими. Таким образом, регулярно выпивающие пожилые люди рискуют подвергнуться падению, при котором происходит перелом шейки бедренной кости.Также врач-нарколог рассказал о повышенной уязвимости сердечно-сосудистой системы из-за увлеченности людей выпивкой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезни сердца могут проявляться нетипичными признаками.