Что защищает от болезней сердца: врачи советуют избегать слишком долгого сидения

Боль в груди (стенокардия).

Сбивчивое дыхание.

Боль во всем теле.

Чувство слабости.

Чувство тошноты.

«При наличии сидячей работы полезно подумать о том, как избежать длительных периодов сидения. Необходимо делать перерывы, чтобы вставать со стула и ходить», констатировала врач.