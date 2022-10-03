Что защищает от болезней сердца: врачи советуют избегать слишком долгого сидения
Для поддержания хорошего состояния сердца избегать слишком долгого сидения так же важно, как и регулярно выполнять физические упражнения, подчеркивают врачи.
Болезни сердца и сосудов возглавляют статистику смертности во многих странах, и наиболее распространенным их типом является ишемическая болезнь сердца (ИБС), которая возникает, когда артерии сужаются из-за накопления жировых веществ вдоль их стенок. Но не только высокий уровень холестерина – повышенное артериальное давление, стресс, алкоголь и курение также относятся к числу ключевых факторов ишемии сердца.
Симптомами ишемической болезни сердца являются
- Боль в груди (стенокардия).
- Сбивчивое дыхание.
- Боль во всем теле.
- Чувство слабости.
- Чувство тошноты.
Если ИБС не лечить, это может иметь разрушительные последствия для организма, зачастую она развивается как предшественница инфаркта миокарда. Одним из наиболее эффективных способов защитить себя от болезни сердца является избегание малоподвижного образа жизни, об этом пишет Express Health.
Врач-кардиолог Анна Панова напомнила в комментарии для «МедикФорум», что для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы обычно рекомендуется выполнять 30-минутные комплексы упражнений четыре или пять раз в неделю. Но при этом имеет значение то, насколько подвижен человек в оставшуюся часть дня, подчеркнула врач. Часовое занятие в спортзале не даст нужного эффекта, если все остальное время проводит сидя или с минимумом движений.
«При наличии сидячей работы полезно подумать о том, как избежать длительных периодов сидения. Необходимо делать перерывы, чтобы вставать со стула и ходить», констатировала врач.
Также, добавила Панова, имеет большое значение то, как человек может управлять уровнем стресса. Подверженность частому или хроническому стрессу тесно связана с высоким кровяным давлением и сердечными приступами.
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