Некоторые шампиньоны могут быть опасными для здоровья: медик Русакова

«С осторожностью нужно включать в рацион маринованные и консервированные шампиньоны, потому что они могут содержать высокую концентрацию соли и консервантов, которые обостряют заболевания ЖКТ».

«При неправильной транспортировке на грибах может образоваться плесень, которая выделяет токсины», - объяснила медик ее причины.