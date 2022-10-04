Некоторые шампиньоны могут быть опасными для здоровья: медик Русакова
В интервью диетолога Дарьи Русаковой прозвучало предупреждение об опасности маринованных шампиньонов для желудочно-кишечного тракта – в его работе из-за них возможны проблемы.
Шампиньоны обладают разнообразными полезными свойствами, которые связаны с наличием в них важных для организма веществ: витаминов группы В, витаминов D, E, а также макроэлементов − калия, магния, фосфора, кальция, йода, железа, цинка. В то же время некоторые способы обработки и приготовления шампиньонов могут сделать их опасными.
В частности, Русакова посоветоала в беседе с «Вечерней Москвой»с осторожностью употреблять закуски из маринованных и консервированных шампиньонов:
«С осторожностью нужно включать в рацион маринованные и консервированные шампиньоны, потому что они могут содержать высокую концентрацию соли и консервантов, которые обостряют заболевания ЖКТ».
Кроме того, если обжаривать шампиньоны в масле, они сразу станут более калорийными и более «тяжелыми» для поджелудочной железы, печени. Вдобавок жарка как метод кулинарной обработки нередко способствует тому, что в блюде образуются канцерогены.
Также Русакова сообщила о способности некоторых шампиньонов вызывать аллергию.
«При неправильной транспортировке на грибах может образоваться плесень, которая выделяет токсины», - объяснила медик ее причины.
Последствиями такой аллергии могут стать кожные высыпания, нарушение дыхания, добавила эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом была названа самая полезная каша для сердца и желудка.
Дарья Русакова
ЗОЖ
врач-диетолог
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