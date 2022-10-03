Врачом названа самая полезная каша для сердца и желудка

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овсяная каша

По мнению эндокринолога Юлии Шишковой самой полезной для сердечной мышцы и желудка, пищеварительного тракта является овсянка.

Шишкова рассказала в интервью, что овес дает человеческому организму белок, магний, фосфор, кальций, железо, натрий, цинк, витамины группы В, витамин Е, аминокислоты, антиоксиданты. Также медик заметила, что овсяная крупа содержит особый тип пищевых волокон – бета-глюканы, способные связываться с холестерином в кишечнике и выводить его естественным образом. Благодаря этому овсянка способствует профилактике повышенного холестерина в крови.

С учетом способности овса снижать холестерин его употребление рекомендуется для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы.

«Овсяная крупа является наиболее полезной для сердца и желудочно-кишечного тракта», - передает мнение эксперта «Доктор Питер».

Шишкова добавила, что людям с диабетом, ожирением употребление овсянки помогает медленнее усваивать углеводы. Это, в свою очередь, продлевает чувство сытости, защищает от переедания.

Также овсянка полезна для печени.

«Белки овсяной крупы способствуют улучшению обмена холестерина и липидов в организме, поэтому полезны при болезнях печени и сердца», - сказала Юлия Шишкова.

Специалист уточнила, что наибольшую пользу приносят цельные зерна   и посоветовала не есть каши быстрого приготовления

Говоря о пользе овса для желудка, эндокринолог сообщила, что на пищеварительный тракт хорошо действует слизистый отвар.

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В целом, считает эксперт, все же невозможно однозначно назвать какую-то одну исключительно полезную во всем крупу. Ту же овсянку не следует есть чаще трех раз в неделю из-за содержания фитиновой кислоты, ухудшающей всасывание некоторых микроэлементов.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что имбирь может давать нежелательные и вредные эффекты.
Юлия Шишкова
Юлия Шишкова
ЗОЖ
эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии и диабетологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова
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Врачом названа самая полезная каша для сердца и желудка
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