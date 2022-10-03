Врачом названа самая полезная каша для сердца и желудка

«Овсяная крупа является наиболее полезной для сердца и желудочно-кишечного тракта», - передает мнение эксперта «Доктор Питер».

«Белки овсяной крупы способствуют улучшению обмена холестерина и липидов в организме, поэтому полезны при болезнях печени и сердца», - сказала Юлия Шишкова.