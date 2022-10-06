4 полезных продукта, которые могут повысить давление, риск инфаркта или инсульта

«Если вам 51 год или больше или вы входите в группу высокого риска, рекомендуется тщательнее следить за тем, сколько натрия поступает с пищей», - таков посыл кардиологической ассоциации AHA.

Сегодня многие производители продуктов ориентируются на здоровое питание, предлагая продукцию с низким содержанием жира или без сахара, без холестерина и так далее. Такие пометки на продуктах могут заставить многих думать, что они здоровы и полезны, но на самом деле все гораздо сложнее. Эксперты в области здравоохранения указывают на ряд других факторов, которые также следует обязательно учитывать при покупке продуктов.Особенно внимательными должны быть пожилые люди, поскольку их иммунная система может быть ослаблена из-за хронических заболеваний или приема лекарств.С какими полезными продуктами специалисты советуют быть осторожными?Ряд продуктов, похожих на ростки, часто хвалят за их пользу для здоровья, но сырые ростки также могут представлять угрозу для здоровья пожилых людей и всех, у кого ослаблена иммунная система – об этом информирует медицинский ресурс WebMD. Такие продукты могут содержать бактерии, которые вызывают инфекции, способные стать фатальными для этих категорий лиц.Несмотря на высокое содержание полезных питательных веществ, людям с диабетом 2 типа есть крахмалистые овощи следует строго по минимуму, Картофель, горох, кукуруза, могут способствовать повышению уровня сахара в крови – прежде всего, в обработанном или приготовленном виде.Ряд продуктов может показаться здоровым, но на самом деле они содержат большое количество натрия. Например, в их число входят ферментированные продукты, готовые супы, хлеб, консервированные овощи. Между тем, высокое содержание соли в рационе провоцирует целый ряд рисков для здоровья, включая более высокое кровяное давление и подверженность инфаркту.Людям, которым больше 51 года, врачи советуют не употреблять свыше 2300 мг натрия в день. Для людей, относящихся к группе высокого риска, его предельное суточное количество –1500 мг.Он может повлиять на то, как будут работать принятые лекарства. Взаимодействие грейпфрутового сока с лекарствами вполне способно вызывать проблемы.Терапевт Тамара Ильинская сказала в комментарии «МедикФорум», что от питья такого сока следует воздерживаться людям, принимающим статины, снижающие уровень холестерина. В частности, известно о нежелательных эффектах из-за сочетания грейпфрутового сока и симвастатина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое количество алкоголя вызывает образование тромбов.