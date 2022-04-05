Врач Соломатина назвала 3 вида продуктов для укрепления иммунитета весной
Врач рекомендует весной употреблять продукты, насыщенные витаминами А и D, – они способствуют укреплению иммунитета в это время года.
Диетолог Елена Соломатина посоветовала россиянам включать в рацион весной три вида продуктов. Эти продукты, по словам-врача-диетолога, обеспечивают организм питательными веществами, важными для активной деятельности иммунной системы.
Витамины А и D. По мнению Соломатиной, продукты, содержащие их,
«эффективно насыщают организм полезными микроэлементами в весенний сезон после авитаминоза».
Какие продукты насыщены витамином D: печень трески, яйца (желтки), грибы, молоко. Продукты с витамином А: говяжья печень, яйца, сливочное масло, морковь, болгарский перец. Специалист добавила, что витамин А поддерживает хорошее состояние слизистых оболочек, что важно для иммунной защиты организма от инфекций.
Морепродукты. Соломатина рекомендует жирную рыбу – этот продукт дает организму важные для сердечного здоровья жирные кислоты омега-3 и тот же витамин D.
Богатые клетчаткой. Данный вид продуктов благоприятно сказывается на состоянии кишечной флоры, с которым тесно связаны способности иммунной системы отражать атаки инфекций. Врач посоветовала употреблять бурый рис, добавив, что этот продукт также может улучшать качество сна, помогает укрепить нервы. Также будут очень полезны зеленые овощи, листовые салаты – их соединения активизируют процессы очищения от бактерий.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что есть суп ежедневно на самом деле не так полезно, как многие думают.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
Оставить комментарий