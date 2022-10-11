Чайный гриб может быть полезным и вредным: врач Соломатина

«Чайный гриб – это симбиоз дрожжевых бактерий с другими видами микроорганизмов, которые сбраживают сахар. Это не гриб в привычном для нас понимании».

«Основу напитка составляют продукты ферментации, которые отлично укрепляют микробиом, который отвечает за ряд процессов в нашем организме. Например, развитие психических заболеваний связывают с недостаточностью микробиома в организме», - проинформировала медик, беседуя с «Вечерней Москвой».

Елена Соломатина напомнила в интервью, что чайный гриб – это, прежде всего, симбиоз дрожжевых бактерий, тогда как чай добавляется в него «для вкуса».Напиток из чайного гриба известен как комбуча. Такое питье, заметила Соломатина, обеспечивает организм большим количеством полезных веществ, включая микроэлементы, антиоксиданты, витамины комплекса B. Благодаря этому набору веществ улучшают свое функционирование иммунная система, сердечно-сосудистая система, нервная система. Совокупный полезный эффект, в свою очередь, обеспечивает организму продление молодости, защиту от преждевременного старения.В то же время напитки с использованием чайного гриба могут быть вредными для здоровья. Врач посоветовала не употреблять их при наличии болезней органов пищеварительного тракта (например, при гастрите, язвенных поражениях). Кроме того, может существовать индивидуальная непереносимость продукта, способствующая тому, что после его употребления у людей возникают неприятные дискомфортные состояния.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от животных продуктов серьезно сокращает риск ранней смерти.

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