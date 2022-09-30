"Совы" подвержены большему риску болезней сердца
Некоторые люди предпочитают утро, некоторые предпочитают вечер, в зависимости от того, какой из них вы, может повлиять на риск сердечных заболеваний.
Раннее начало дня может быть трудным для многих, особенно когда наступает зима и восход солнца становится все дальше. Некоторые люди продолжают рано вставать, наслаждаясь активность с утра. Другие люди лучше всего работают с наступлением ночи, но за это приходится платить.
"Совы подвержены большему риску сердечных заболеваний, чем ранние пташки, из-за того, как организм работает в это время. Дело в том, как меняются процессы в организме между утром и вечером. Исследователи предположили, что у ночных сов снижена способность использовать и сжигать жир, необходимый для получения энергии. В результате эти жиры накапливаются в организме, увеличивая риск сердечных заболеваний и других состояний", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
С другой стороны, ранние пташки получают выгоду от быстрого старта. Поскольку они более активны по утрам, им требуется больше жира для использования в качестве энергии, и поэтому они сжигают его во время активности.
Люди, которые встают рано в течение длительного периода времени, скорее всего, получат преимущество в физической форме по сравнению с теми, кто работает допоздна.
"Поскольку хронотип, по-видимому, влияет на наш метаболизм и действие гормонов, мы предполагаем, что хронотип можно использовать в качестве фактора для прогнозирования риска заболевания у человека. Ранние пташки более физически активны и имеют более высокий уровень физической подготовки, чем совы", - объясняет кардиолог.
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