"Совы" подвержены большему риску болезней сердца

"Совы подвержены большему риску сердечных заболеваний, чем ранние пташки, из-за того, как организм работает в это время. Дело в том, как меняются процессы в организме между утром и вечером. Исследователи предположили, что у ночных сов снижена способность использовать и сжигать жир, необходимый для получения энергии. В результате эти жиры накапливаются в организме, увеличивая риск сердечных заболеваний и других состояний", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Поскольку хронотип, по-видимому, влияет на наш метаболизм и действие гормонов, мы предполагаем, что хронотип можно использовать в качестве фактора для прогнозирования риска заболевания у человека. Ранние пташки более физически активны и имеют более высокий уровень физической подготовки, чем совы", - объясняет кардиолог.