Экспертом названы замедляющие старение продукты

«В первую очередь стоит обратить внимание на оливковое масло первого холодного отжима. Это масло богато витамином Е – одним из самых мощных антиоксидантов, который отвечает за процессы регенерации, помогает клеткам восстанавливаться, оказывает противораковое, противовоспалительное действие», - заявила Павличенко «Газете.ру».

Павличенко рассказала в интервью, что, скапливаясь, свободные радикалы начинают повреждать клеточные структуры, что способствует ускоренному старению организма. Говоря о продуктах, замедляющих старение, эксперт заметила, что таковыми являются, например, богатые источники антиоксидантов. Антиоксиданты являются одними из главных борцов со свободными радикалами.Кроме того, замедлять процессы старения помогает употребление красных и синих ягод, полных антоцианов и фитоциаов – антиоксидантов, эффективных против хронического воспаления, вызываемого свободными радикалами. Кроме того, ягоды превосходно поддерживают тонус мозга, препятствуют развитию его заболеваний, ассоциированных со старением.Другой мощный источник антиоксидантов – это авокадо. В нем много лютеина и зеаксантина, также входящих в группу антиоксидантов, противодействующих старению, в том числе старению клеток мозга.Для продления как можно более моложавого состояния кожи Павличенко рекомендовала есть продукты содержащие ненасыщенные жирные кислоты, а также продукты, в которых много витамина С, меди, цинка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Елена Соломатина назвала отказ от завтрака опасной для здоровья привычкой.

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