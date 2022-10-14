Экспертом названы замедляющие старение продукты
Замедлять старение помогают продукты, компоненты которых борются в организме со свободными радикалами, констатирует кандидат медицинских наук, эксперт в области питания Светлана Павличенко.
Павличенко рассказала в интервью, что, скапливаясь, свободные радикалы начинают повреждать клеточные структуры, что способствует ускоренному старению организма. Говоря о продуктах, замедляющих старение, эксперт заметила, что таковыми являются, например, богатые источники антиоксидантов. Антиоксиданты являются одними из главных борцов со свободными радикалами.
«В первую очередь стоит обратить внимание на оливковое масло первого холодного отжима. Это масло богато витамином Е – одним из самых мощных антиоксидантов, который отвечает за процессы регенерации, помогает клеткам восстанавливаться, оказывает противораковое, противовоспалительное действие», - заявила Павличенко «Газете.ру».
Кроме того, замедлять процессы старения помогает употребление красных и синих ягод, полных антоцианов и фитоциаов – антиоксидантов, эффективных против хронического воспаления, вызываемого свободными радикалами. Кроме того, ягоды превосходно поддерживают тонус мозга, препятствуют развитию его заболеваний, ассоциированных со старением.
Другой мощный источник антиоксидантов – это авокадо. В нем много лютеина и зеаксантина, также входящих в группу антиоксидантов, противодействующих старению, в том числе старению клеток мозга.
Для продления как можно более моложавого состояния кожи Павличенко рекомендовала есть продукты содержащие ненасыщенные жирные кислоты, а также продукты, в которых много витамина С, меди, цинка.
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Светлана Павличенко
ЗОЖ
кандидат медицинских наук, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание»
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