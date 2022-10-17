Помидоры могут быть полезны для предотвращения рака простаты

«Помидоры и ликопин, содержащиеся в кожуре помидоров, действует как антиоксидант, и могут быть полезными для профилактики рака предстательной железы».

Рак предстательной железы (простаты) является наиболее распространенным видом рака у мужчин. По мнению некоторых экспертов, правильное питание может помочь снизить риск развития этого заболевания, сообщает Express. В интервью изданию несколько специалистов по раку простаты рассказали о том, какие продукты могут помочь улучшить мужское здоровье.В частности, помидоры могут быть полезными для предотвращения рака предстательной железы.На пользу томатов для мужчин указал врач общей практики доктор Пол Эттингер.Калифорнийским университетом было установлено, что две порции томатного соуса в неделю (не кетчупа) были связаны с 20-процентным снижением риска прогрессирования рака простаты. Ученые, проводившие исследование, заявили, что помидоры являются хорошим источником антиоксиданта ликопина, который нейтрализует свободные радикалы и уменьшает окислительное повреждение клеток.Специалисты рекомендуют употреблять приготовленные томатные продукты не менее двух раз в неделю. По их словам приготовление помидоров в небольшом количестве масла увеличивает всасывание ликопина по сравнению с сырыми помидорами или томатным соком.Приверженность здоровому образу жизни у мужчин связана с 45-процентным снижением риска развития летальной формы заболевания. Это показало недавнее исследование, проведенное Brigham and Women's Hospital и опубликованное в журнале European Urology. Ученые констатируют, что потенциально снизить риск развития рака простаты способны гранаты, цветная капуста, белокочанная капуста, брокколи, бобовые.В целом мужчинам важно не иметь избыточного веса или ожирения – эти факторы делают более высоким риск развития рака простаты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые полезные продукты могут оказаться провокаторами бессонницы.

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