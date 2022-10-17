Помидоры могут быть полезны для предотвращения рака простаты
По мнению некоторых экспертов по раку простаты, мужчинам следует включать в рацион определенные продукты, помогающие поддерживать хорошее здоровье предстательной железы.
Рак предстательной железы (простаты) является наиболее распространенным видом рака у мужчин. По мнению некоторых экспертов, правильное питание может помочь снизить риск развития этого заболевания, сообщает Express. В интервью изданию несколько специалистов по раку простаты рассказали о том, какие продукты могут помочь улучшить мужское здоровье.
В частности, помидоры могут быть полезными для предотвращения рака предстательной железы.
На пользу томатов для мужчин указал врач общей практики доктор Пол Эттингер.
«Помидоры и ликопин, содержащиеся в кожуре помидоров, действует как антиоксидант, и могут быть полезными для профилактики рака предстательной железы».
Калифорнийским университетом было установлено, что две порции томатного соуса в неделю (не кетчупа) были связаны с 20-процентным снижением риска прогрессирования рака простаты. Ученые, проводившие исследование, заявили, что помидоры являются хорошим источником антиоксиданта ликопина, который нейтрализует свободные радикалы и уменьшает окислительное повреждение клеток.
Специалисты рекомендуют употреблять приготовленные томатные продукты не менее двух раз в неделю. По их словам приготовление помидоров в небольшом количестве масла увеличивает всасывание ликопина по сравнению с сырыми помидорами или томатным соком.
Другие продукты против рака простаты. Приверженность здоровому образу жизни у мужчин связана с 45-процентным снижением риска развития летальной формы заболевания. Это показало недавнее исследование, проведенное Brigham and Women's Hospital и опубликованное в журнале European Urology. Ученые констатируют, что потенциально снизить риск развития рака простаты способны гранаты, цветная капуста, белокочанная капуста, брокколи, бобовые.
В целом мужчинам важно не иметь избыточного веса или ожирения – эти факторы делают более высоким риск развития рака простаты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые полезные продукты могут оказаться провокаторами бессонницы.
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