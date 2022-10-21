Дружба - это главный мотиватор занятий спортом

Новое исследование показало, что наличие активных друзей помогает ведущим малоподвижный образ жизни людям выполнять большее количество физических нагрузок каждый день. Исследователи из США установили, что принадлежащие к любителям физических упражнений социальным группам люди с большей вероятностью и сами будут вести активный образ жизни, что положительно скажется на их здоровье.Однако справедлив и обратный эффект, когда люди из относительно неактивных социальных групп с меньшей вероятностью занимаются физическими нагрузками. Одинокие люди также чаще ведут малоподвижный образ жизни, если рядом с ними нет друзей, которые могли бы их мотивировать.Полученные данные подчеркивают идею о том, что наша личная компания друзей и приятелей прямо влияет на общее состояние здоровья и направление жизни. К сожалению, малоподвижный образ жизни становится очень распространённым в России, и это одна из причин растущей эпидемии ожирения. Не лучше обстоит дело и в других странах. В США уже более 40% американцев страдают ожирением, а 70% имеют избыточный вес. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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