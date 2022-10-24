Терапевт Кобрянов рассказал о доступных способах продления жизни
Для продления жизни важно достаточно отдыхать: организм не должен подвергаться хроническим переработкам и переутомлению, также ему нужен полноценный сон, рассказал врач-терапевт Михаил Кобрянов.
Терапевт Кобрянов перечислил в интервью те способы продления жизни, которые могут быть доступными для многих. Ничего сверхординарного медик не открыл: рекомендации специалиста в очередной раз подтвердили важность соблюдения здоровых привычек для достижения долголетия.
Эксперт акцентировал внимание на правильном питании. По словам Кобрянова, взрослым людям нужно крайне умеренно есть сахар и рафинированные углеводы, а также контролировать количество насыщенного жира и соли в своих блюдах.
«Необходимо сократить количество сахара и насыщенных жиров до десяти процентов от общего числа энергии, жиров – до 30 процентов, соли – до чайной ложки в день», - сказал он агентству «Прайм».
Помимо этого, врач порекомендовал включат в ежедневный рацион такие продукт как овощи и фрукты, бобовые культуры, цельнозерновые продукты, орехи.
Мечтающим о долголетии медик также напомнил о необходимости высыпаться и достаточно двигаться: уровень физической активности должен составлять минимум 150 минут в неделю.
«Также для организма полезны правильная гигиена труда и отсутствие перенапряжения и переутомления на рабочем месте, отказ от употребления табака и алкогольных напитков», - добавил эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие овощи способны продлевать молодость мозга.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Кобрянов
ЗОЖ
врач-терапевт, гастроэнтеролог
Оставить комментарий