Терапевт Кобрянов рассказал о доступных способах продления жизни

«Необходимо сократить количество сахара и насыщенных жиров до десяти процентов от общего числа энергии, жиров – до 30 процентов, соли – до чайной ложки в день», - сказал он агентству «Прайм».

«Также для организма полезны правильная гигиена труда и отсутствие перенапряжения и переутомления на рабочем месте, отказ от употребления табака и алкогольных напитков», - добавил эксперт.

Терапевт Кобрянов перечислил в интервью те способы продления жизни, которые могут быть доступными для многих. Ничего сверхординарного медик не открыл: рекомендации специалиста в очередной раз подтвердили важность соблюдения здоровых привычек для достижения долголетия.Эксперт акцентировал внимание на правильном питании. По словам Кобрянова, взрослым людям нужно крайне умеренно есть сахар и рафинированные углеводы, а также контролировать количество насыщенного жира и соли в своих блюдах.Помимо этого, врач порекомендовал включат в ежедневный рацион такие продукт как овощи и фрукты, бобовые культуры, цельнозерновые продукты, орехи.Мечтающим о долголетии медик также напомнил о необходимости высыпаться и достаточно двигаться: уровень физической активности должен составлять минимум 150 минут в неделю.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие овощи способны продлевать молодость мозга.

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