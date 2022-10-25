Кардиолог Ашихмин предупредил о вредных для сердца продуктах

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печенье

Врач Ярослав Ашихмин: здоровью сердца вредят продукты, содержащие трансжиры.

В интервью терапевта и кардиолога Ярослава Ашихмина трансжирные кислоты были названы крайне опасными для сердечно-сосудистой системы пищевыми компонентами. Врач объяснил: такие кислоты образуются при гидрогенизации, превращающей жидкие растительные жиры в твердые. Пищевая промышленность охотно использует трансжиры благодаря их невысокой себестоимости. Яркий пример продукта, насыщенного этим типом жирных кислот, – маргарин. Соответственно, трансжирные кислоты содержатся в продуктах, изготавливаемых с использованием маргарина

«Используются трансжиры в не очень качественной кулинарии: например, при длительной жарке картофеля фри, при производстве печенья», – отметил Ашихмин, беседуя с радио Sputnik.

Также кардиолог предупредил о потенциальном вреде для сердца мясных переработанных продуктах. Жир, входящий в состав колбас и сосисок, негативно влияет на сосуды, подчеркнул медик.

Кроме того, на состоянии сердца и сосудов плохо сказывается пристрастие к жареным продуктам.

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«Если продукты слишком сильно обжарены, в них образуются опасные вещества, которые могут приводить к повреждению сосудов», – сказал специалист.

Ради сохранения сердечного здоровья не нужно есть много сладкого и мучного, добавил медик. Их ежедневное поедание повышает риски ожирения и нарушения углеводного обмена: и то, и другое пагубно для сосудов и сердца.

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«Неправильное питание приводит к появлению и ускоренному росту атеросклеротических бляшек в сосудах, а это, в свою очередь, увеличивает риск инфаркта», - постулировал эксперт.

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Ярослав Ашихмин
Ярослав Ашихмин
ЗОЖ
врач-терапевт, кардиолог
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Теги : здоровье сердца, вредные продукты, Ярослав Ашихмин
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