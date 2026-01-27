Некоторые полезные продукты могут быть опасными при густой крови

«Людям с густой кровью нужно следить за образом жизни и питанием», - сказала генетик Светлана Перес, беседуя с порталом «Доктор Питер».

«В брокколи и зелени содержится большое количество витамина К1, сгущающего кровь», - проинформировала врач.

«Филлохинон содержится в продуктах животного происхождения, печени некоторых животных, курином мясе. Но есть он и в листовой зелени – петрушке, шпинате, салате, а также в брокколи», - уточнила эксперт.

Специалист рассказала, что люди с густой кровью могут страдать из-за плохого усвоения питательных веществ. Кроме того, они рискуют из-за того, что их органы не получают в полной мере кислород – это, в частности, делает их склонными к развитию инфарктов, инсультов.Эксперт заметила, что таким пациентам следует с особой тщательностью выбирать продукты даже из числа полезных. В частности, для них могут оказаться опасными брокколи, разная зелень. Перес отметила, что их употребление увеличивает риск сгущения крови.Витамин К1или филлохинон является основным диетическим источником витамина К, известного своей способностью сгущать кровь.Также Перес посоветовала при нарушении свертываемости крови осторожно употреблять продукты с витамином К2 – он тоже может влиять на сгущение крови. В их числе яичные желтки, сыр, сливочное масло, а также ферментированные продукты из сои.

