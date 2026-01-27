Некоторые полезные продукты могут быть опасными при густой крови
В интервью генетика-метаболиста Светланы Перес прозвучало предупреждение об опасности употребления брокколи при проблемах с густой кровью.
Специалист рассказала, что люди с густой кровью могут страдать из-за плохого усвоения питательных веществ. Кроме того, они рискуют из-за того, что их органы не получают в полной мере кислород – это, в частности, делает их склонными к развитию инфарктов, инсультов.
«Людям с густой кровью нужно следить за образом жизни и питанием», - сказала генетик Светлана Перес, беседуя с порталом «Доктор Питер».
Эксперт заметила, что таким пациентам следует с особой тщательностью выбирать продукты даже из числа полезных. В частности, для них могут оказаться опасными брокколи, разная зелень. Перес отметила, что их употребление увеличивает риск сгущения крови.
«В брокколи и зелени содержится большое количество витамина К1, сгущающего кровь», - проинформировала врач.
Витамин К1или филлохинон является основным диетическим источником витамина К, известного своей способностью сгущать кровь.
«Филлохинон содержится в продуктах животного происхождения, печени некоторых животных, курином мясе. Но есть он и в листовой зелени – петрушке, шпинате, салате, а также в брокколи», - уточнила эксперт.
Также Перес посоветовала при нарушении свертываемости крови осторожно употреблять продукты с витамином К2 – он тоже может влиять на сгущение крови. В их числе яичные желтки, сыр, сливочное масло, а также ферментированные продукты из сои.
