Катехины в зеленом чае уменьшают жир на животе в течение нескольких недель - нутрициолог Строков

"Исследование показало, что употребление зеленого чая может помочь уменьшить этот жир. Катехины — это соединения, которые естественным образом содержится в листьях чая и обладает антиоксидантными свойствами. Наибольшее количество катехинов содержится в зеленом и белом чае", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Было обнаружено, что у тех, кто пил напитки, наполненные катехином и кофеином, наблюдалось значительное снижение висцерального жира, а также общего веса".

В отличие от подкожного жира, висцеральный жир хранится глубоко в животе, поэтому мы его не видим. Определенное количество в организме необходимо для защиты и изоляции жизненно важных органов, однако слишком большое его количество может быть опасным.Наличие избытка висцерального жира было связано с такими состояниями, как диабет 2 типа, рак и болезни сердца. Известно, что диета является одним из факторов, влияющих на количество висцерального жира.В рамках исследования 104 взрослых китайца (в возрасте от 20 до 65 лет) были случайным образом распределены для употребления либо напитка, содержащего 609,3 миллиграмма (мг) катехинов и 68,7 мг кофеина, либо контрольного напитка каждый день в течение 12 недель.Средняя площадь висцерального жира, масса тела и жировые отложения были значительно уменьшены при лечении обогащенным катехином зеленым чаем, но эти эффекты не наблюдались в контрольной группе при анализе наборов по протоколу.Таким образом, употребление обогащенного катехином напитка из зеленого чая в течение 12 недель вызывало потерю висцерального жира с высокой долей абдоминального висцерального жира.Ранее МедикФорум писал о самых полезных крупах для пожилых.

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