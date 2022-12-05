Катехины в зеленом чае уменьшают жир на животе в течение нескольких недель - нутрициолог Строков
Испытание, в котором приняли участие более 100 взрослых, доказало преимущества напитка в борьбе с лишним весом.
В отличие от подкожного жира, висцеральный жир хранится глубоко в животе, поэтому мы его не видим. Определенное количество в организме необходимо для защиты и изоляции жизненно важных органов, однако слишком большое его количество может быть опасным.
Наличие избытка висцерального жира было связано с такими состояниями, как диабет 2 типа, рак и болезни сердца. Известно, что диета является одним из факторов, влияющих на количество висцерального жира.
"Исследование показало, что употребление зеленого чая может помочь уменьшить этот жир. Катехины — это соединения, которые естественным образом содержится в листьях чая и обладает антиоксидантными свойствами. Наибольшее количество катехинов содержится в зеленом и белом чае", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков, комментируя исследование специально для МедикФорум.
В рамках исследования 104 взрослых китайца (в возрасте от 20 до 65 лет) были случайным образом распределены для употребления либо напитка, содержащего 609,3 миллиграмма (мг) катехинов и 68,7 мг кофеина, либо контрольного напитка каждый день в течение 12 недель.
"Было обнаружено, что у тех, кто пил напитки, наполненные катехином и кофеином, наблюдалось значительное снижение висцерального жира, а также общего веса".
Средняя площадь висцерального жира, масса тела и жировые отложения были значительно уменьшены при лечении обогащенным катехином зеленым чаем, но эти эффекты не наблюдались в контрольной группе при анализе наборов по протоколу.
Таким образом, употребление обогащенного катехином напитка из зеленого чая в течение 12 недель вызывало потерю висцерального жира с высокой долей абдоминального висцерального жира.
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