Молочные продукты с болезнями сердца не связаны

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Молочные продукты с болезнями сердца не связаны

Не существует какой-то простой связи между употреблением молочных продуктов и болезнями сердца. К такому выводу пришли ученые из Университета Бергена в Норвегии. 

В последние годы исследования показывали, что употребление фруктов, овощей и цельнозерновых защищает от сердечно-сосудистых болезней. Но в том, что касалось молочных продуктов вроде самого молока, сыра или йогурта, выводы исследований были менее определенными. Дело в том, что во многих таких продуктах содержится насыщенный жир, связанный с увеличением показателей холестерина. А этот холестерин, в свою очередь, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Жирные молочные продукты защищают от смертельных патологий


Тем не менее, учёным не удалось обнаружить четкой связи между потреблением молочных продуктов и болезнями сердца. Некоторые исследования связывали молочку с повышением риска этих болезней, а другие не находили подобной связи или считали её мало выраженной. И вот теперь новая команда учёных из Норвегии заново рассмотрела этот вопрос. Их особенно интересовало влияние молочных продуктов на стенокардию - боль, вызванную сужением коронарных артерий сердца. Участникам исследования, в среднем, было 62 года. 

Врачи рекомендуют пить жирное молоко и есть сливочное масло


Вначале они подробно рассказали о своём образе жизни и питании, включая употребление молочных продуктов. Результаты наблюдений показывают, что простой связи между этими продуктами и сердечными заболеваниями нет. К примеру, при умеренном употреблении молока отмечался самой низкий риск инфаркта. При значительном увеличении в рационе молока или сливочного масла этот риск увеличивался. Любопытно, что в отношении сыра итоги были противоположными. Чем больше ели сыра участники наблюдений, тем ниже был риск инфаркта. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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Университет Бергена

ЗОЖ

второй по времени основания университет Норвегии, созданный в 1946 году. Большинство зданий университета расположены в центре Бергена

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