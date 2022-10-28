Врач Зяблова назвала наиболее богатые витамином D продукты

«Восполнить уровень витамина D осенью можно не только с помощью препаратов, но и благодаря изменению рациона».

Молочные изделия.

Жирная рыба.

Сыр.

«В том случае, если анализ покажет достаточный уровень витамина D — 30-100 нг/мл, — можно добавить в рацион богатые этим элементом продукты и принимать добавки в качестве профилактики», - резюмировала специалист.

Недостаток витамина D в сезон холодов является распространенной проблемой. Данный витамин недаром называют «солнечным»: он вырабатывается под воздействием прямых лучей солнца на кожу. Значимость этого вещества для здоровья очень велика – витамин D необходим организму для выработки гормонов, хорошего состояния костей и мышц, неврологического здоровья, крепкого иммунитета.Врач Елена Зяблова проинформировала в беседе с Life.ruГоворя о пищевых источниках, медик назвала наиболее богатые витамином D продукты:Зяблова подчеркнула, что диагностировать нехватку витамина можно только на основании данных анализа крови. При явном дефиците понадобится консультация у терапевта или эндокринолога.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие способы помогают снизить «подскочившее» давление дома при отсутствии лекарств.

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