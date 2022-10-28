Врач Зяблова назвала наиболее богатые витамином D продукты

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сыр

Врач Елена Зяблова: осенью и зимой нужно обязательно употреблять продукты, насыщенные витамином D.

Недостаток витамина D в сезон холодов является распространенной проблемой. Данный витамин недаром называют «солнечным»: он вырабатывается под воздействием прямых лучей солнца на кожу. Значимость этого вещества для здоровья очень велика – витамин D необходим организму для выработки гормонов, хорошего состояния костей и мышц, неврологического здоровья, крепкого иммунитета.

Врач Елена Зяблова проинформировала в беседе с Life.ru

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«Восполнить уровень витамина D осенью можно не только с помощью препаратов, но и благодаря изменению рациона».

Говоря о пищевых источниках, медик назвала наиболее богатые витамином D продукты:
  • Молочные изделия.
  • Жирная рыба.
  • Сыр.
Зяблова подчеркнула, что диагностировать нехватку витамина можно только на основании данных анализа крови. При явном дефиците понадобится консультация у терапевта или эндокринолога.

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«В том случае, если анализ покажет достаточный уровень витамина D — 30-100 нг/мл, — можно добавить в рацион богатые этим элементом продукты и принимать добавки в качестве профилактики», - резюмировала специалист.

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