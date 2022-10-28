Врач Зяблова назвала наиболее богатые витамином D продукты
Врач Елена Зяблова: осенью и зимой нужно обязательно употреблять продукты, насыщенные витамином D.
Недостаток витамина D в сезон холодов является распространенной проблемой. Данный витамин недаром называют «солнечным»: он вырабатывается под воздействием прямых лучей солнца на кожу. Значимость этого вещества для здоровья очень велика – витамин D необходим организму для выработки гормонов, хорошего состояния костей и мышц, неврологического здоровья, крепкого иммунитета.
Врач Елена Зяблова проинформировала в беседе с Life.ru
«Восполнить уровень витамина D осенью можно не только с помощью препаратов, но и благодаря изменению рациона».
Говоря о пищевых источниках, медик назвала наиболее богатые витамином D продукты:
- Молочные изделия.
- Жирная рыба.
- Сыр.
«В том случае, если анализ покажет достаточный уровень витамина D — 30-100 нг/мл, — можно добавить в рацион богатые этим элементом продукты и принимать добавки в качестве профилактики», - резюмировала специалист.
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