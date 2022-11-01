Четыре типа напитков ведут к затвердению артерий и тромбам

«Злоупотребление сладким ведет к атеросклерозу. Сахар не только увеличивает уровень «плохого» холестерина, но также вызывает сильный окислительный стресс и воспаление, в результате чего липопротеины становятся окисленными, негативно влияя на состояние сосудистой ткани, способствуя ее затвердению», - предупредила Анна Панова.

Газированные напитки.

Пакетированные фруктовые соки с добавлением сахара, без мякоти.

Настойки.

Энергетические напитки.

Разные типы сладких напитков, употребляемых человеком, могут быть виновниками образования тромбов из-за их влияния на уровень холестерина, об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила врач-кардиолог Анна Панова. Она напомнила, что небольшие сгустки крови формируются в организме для предотвращения чрезмерного кровотечения при происходящих повреждениях тканей. Однако впоследствии они должны рассасываться естественным путем, и если этого не происходит, то образуются тромбы, которые могут быть опасны. Если они попадают в кровоток, то могут быть занесены в артерию или сосуд, питающие внутренний орган – это повышает вероятность закупорки, эмболии и связанных с ними тяжелых осложнений.Кардиолог констатировала: постоянное употребление сахара может повысить риск образования тромбов.Медик добавила, что в этом случае воспаление активирует агрегацию тромбоцитов, из-за которой образуются сгустки крови. Чтобы снизить вероятность затвердения артерий и образования тромбов, эксперт посоветовала контролировать уровень потребляемого сахара, в том числе не пить слишком много следующих напитков:Врач уточнила, что большие дозы сахара заставляют печень синтезировать больше «плохого» холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности). С его высоким уровнем связана подверженность венозной тромбоэмболии, которая может проявляться как тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление чеснока снижает риск образования тромбов.

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