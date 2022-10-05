Кардиолог Варфоломеев объяснил кому нельзя есть колбасу и сосиски - образуют тромбы в венах
Употребление в пищу определенного вида мяса может повысить риск образования тромбов.
Сгустки крови — это небольшие сгустки, которые превратились в своего рода гель. Хотя они жизненно важны для предотвращения чрезмерного кровотечения при порезе, некоторые из них, которые не растворяются естественным путем, могут быть опасными. Если они попадают в такие органы, как легкие или сердце, это вызывает серьезную озабоченность.
Сгустки крови в венах часто связаны с травмой, длительным постельным режимом или длительным авиаперелетом. Однако исследования показывают, как изменение диеты может помочь снизить риск.
«Если тромб отрывается и попадает в легкие, он может блокировать там кровоснабжение, что является опасным для жизни состоянием, называемым легочной эмболией. Эта серьезная, но предотвратимая проблема, которую часто не диагностируют, может привести к инвалидности и смерти», - говорит врач-кардиолог врач-кардиолог Олег Варфоломеев.
Тромбозы глубоких вен или ТГВ — это разновидность ВТЭ, возникающая при образовании тромба в глубокой вене.
"Мясо, особенно красное и переработанное мясо, может повысить риск образования тромбов. Исследования показывают, что факторы образа жизни и питания (например, ожирение, неправильное питание, курение и малоподвижный образ жизни) могут способствовать почти половине случаев ВТЭ".
Обработанное мясо относится к мясу, которое было сохранено путем копчения, соления, засолки или добавления консервантов, и включает:
- Колбасные изделия
- Бекон
- Ветчина
- Мясные деликатесы, такие как салями
- Паштеты
- Мясные консервы, такие как солонина
- Мясные нарезки для обеда, в том числе из курицы и индейки
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