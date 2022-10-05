Кардиолог Варфоломеев объяснил кому нельзя есть колбасу и сосиски - образуют тромбы в венах

«Если тромб отрывается и попадает в легкие, он может блокировать там кровоснабжение, что является опасным для жизни состоянием, называемым легочной эмболией. Эта серьезная, но предотвратимая проблема, которую часто не диагностируют, может привести к инвалидности и смерти», - говорит врач-кардиолог врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

"Мясо, особенно красное и переработанное мясо, может повысить риск образования тромбов. Исследования показывают, что факторы образа жизни и питания (например, ожирение, неправильное питание, курение и малоподвижный образ жизни) могут способствовать почти половине случаев ВТЭ".

Колбасные изделия

Бекон

Ветчина

Мясные деликатесы, такие как салями

Паштеты

Мясные консервы, такие как солонина

Мясные нарезки для обеда, в том числе из курицы и индейки