Кардиолог Варфоломеев объяснил кому нельзя есть колбасу и сосиски - образуют тромбы в венах

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Кардиолог Варфоломеев объяснил кому нельзя есть колбасу и сосиски - образуют тромбы в венах


Употребление в пищу определенного вида мяса может повысить риск образования тромбов.


Сгустки крови — это небольшие сгустки, которые превратились в своего рода гель. Хотя они жизненно важны для предотвращения чрезмерного кровотечения при порезе, некоторые из них, которые не растворяются естественным путем, могут быть опасными. Если они попадают в такие органы, как легкие или сердце, это вызывает серьезную озабоченность.

Сгустки крови в венах часто связаны с травмой, длительным постельным режимом или длительным авиаперелетом. Однако исследования показывают, как изменение диеты может помочь снизить риск. 

«Если тромб отрывается и попадает в легкие, он может блокировать там кровоснабжение, что является опасным для жизни состоянием, называемым легочной эмболией. Эта серьезная, но предотвратимая проблема, которую часто не диагностируют, может привести к инвалидности и смерти», - говорит врач-кардиолог врач-кардиолог Олег Варфоломеев.


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Тромбозы глубоких вен или ТГВ — это разновидность ВТЭ, возникающая при образовании тромба в глубокой вене. 


"Мясо, особенно красное и переработанное мясо, может повысить риск образования тромбов. Исследования показывают, что факторы образа жизни и питания (например, ожирение, неправильное питание, курение и малоподвижный образ жизни) могут способствовать почти половине случаев ВТЭ".



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Обработанное мясо относится к мясу, которое было сохранено путем копчения, соления, засолки или добавления консервантов, и включает:
  • Колбасные изделия
  • Бекон
  • Ветчина
  • Мясные деликатесы, такие как салями
  • Паштеты
  • Мясные консервы, такие как солонина
  • Мясные нарезки для обеда, в том числе из курицы и индейки


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Теги : советы врачей, переработанное мясо, сгусток крови