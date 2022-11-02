«Из-за бездумного голодания замедляется обмен веществ» - объяснил Мясников.

«Энергетическая ценность ежедневного рациона даже в период похудения не должна быть ниже 800 калорий. Организм, чтобы нормально функционировать, должен получать витамины, микроэлементы», - подчеркнул доктор Мясников.

«Нужно потреблять «правильные» жиры – полиненасыщенные жирные кислоты, снижающие риск развития деменции и болезней сердца», - подсказал Александр Мясников.

Врач Александр Мясников назвал три типичные ошибки тех, кто худеет. Одной из них, по словам специалиста, является радикальное ограничение своего питания – стремящиеся сбросить вес люди во всем себе отказывают, в результате возникает критическая нехватка питательных веществ. Организм в таких обстоятельствах меняет усвоение пищевых компонентов и активирует процессы жиронакопления.Он добавил, что долго соблюдать строгие пищевые ограничения крайне трудно – в том числе психологически. Обычно подобные «диеты» заканчиваются срывом, когда человек начинает есть, плохо контролируя свое пищевое поведение.Также специалист назвал ошибкой худеющих отказ от жиров. Врач отметил, что употреблять жир необходимо – это нужно, чтобы усваивать жирорастворимые витамины, вырабатывать желчь.Кроме того, худеющие не должны полагаться исключительно на питание. Нежелание заниматься физическими упражнениями при похудении – это тоже ошибка, констатировал врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки допускаются людьми при приеме аспирина от болей в сердце.

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