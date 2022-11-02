Эксперты Роскачества назвали максимально вредные для печени продукты

«Высокий уровень сахара в крови увеличивает количество жира в печени», - заявили в Роскачестве.

Эксперты Роскачества рассказали, какие продукты максимально вредны для печени: в этом ряду они в том числе назвали разнообразные, но особенно дешевые сласти которые часто содержат в своем составе искусственные нежелательные компоненты, трансжиры. По словам специалистов, сладкие продукты, употребляемые регулярно и в большом количестве, способствуют жировому гепатиту – ожирению печени.Кроме того, состоянию органа могут вредить мучные изделия – прежде всего, изготовленные из белой муки. Мучные рафинированные продукты лишены клетчатки, которая препятствует быстрому проникновению в кровь сахара и жира из съеденной пищи. Подобно сластям, мучные изделия, употребляемые ежедневно, ведут к излишкам жира в печени, повышающим риск ее воспаления.Помимо этого, в список пищевых «врагов» печени, способствующих развитию жировой болезни, вошли высокие дозы алкоголя и соли, мясные переработанные продукты, а также продукты с высоким уровнем насыщенного (животного) жира.Специалисты констатировали, что при уже имеющихся проблемах с печенью рацион должен составляться с особой тщательностью: таким пациентам обычно рекомендуется определенная диета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как влияет на здоровье употребление острой пищи.

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