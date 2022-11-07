Растительные продукты с омега-3 могут продлевать жизнь при больном сердце

«Добавление в рацион множества растительных продуктов с омега-3 жирными кислотами позволит продлить жизнь людям с болезнями сердца и сосудов», - констатировали эксперты.

При больном сердце особую пользу приносит употребление растительных продуктов с омега-3, оказывающих позитивное действие на сосудистую ткань и состояние сердечной мышцы. Заключение специалистов об этом приводится в журнале «Eat this, not that!».В частности, медики акцентировали внимание на одной из этих кислот – альфа-линоленовой, относящейся к ненасыщенным жирным кислотам. Согласно приведенным данным, люди с высоким содержанием данной кислоты подвергаются меньшему риску смерти из-за осложнений сердечно-сосудистых патологий. Для ее восполнения в организме особенно хороши грецкие орехи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что квашеная капуста улучшает защиту организма от инфаркта.

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