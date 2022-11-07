Квашеная капуста может защищать от инфаркта
Включив в рацион квашеную капусту, можно улучшить свою защиту от инфаркта, – об этом сообщила в интервью диетолог Маргарита Королева.
Королева проинформировала, что квашеная капуста насыщена витамином С, который важен для хорошего сосудистого тонуса, состояния сосудистой стенки. Таким образом продукт помогает защититься от инфаркта.
Специалист подчеркнула, что готовить квашеную капусту можно без использования соли. Маргарита Королева посоветовала применять для эффекта сквашивания ягоды.
«Нужно капусту порубить, залить водой, добавить бруснику, клюкву, немного моркови и просто сверху положить груз. Уже через шесть часов начнется брожение. Будет концентрироваться витамин С», - сказала диетолог, беседуя с «Москвой 24».
Эксперт подчеркнула, что благодаря данному витамину осуществляется антиоксидантная защита организма.
Говоря о других, полезных для защиты от инфаркта продуктах, Королева выделила следующие.
- Квашеная капуста.
- Морская рыба.
- Орехи.
- Бобовые.
- Нерафинированные масла.
- Облепиха.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
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