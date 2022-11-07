Квашеная капуста может защищать от инфаркта

«Нужно капусту порубить, залить водой, добавить бруснику, клюкву, немного моркови и просто сверху положить груз. Уже через шесть часов начнется брожение. Будет концентрироваться витамин С», - сказала диетолог, беседуя с «Москвой 24».

Квашеная капуста.

Морская рыба.

Орехи.

Бобовые.

Нерафинированные масла.

Облепиха.

Королева проинформировала, что квашеная капуста насыщена витамином С, который важен для хорошего сосудистого тонуса, состояния сосудистой стенки. Таким образом продукт помогает защититься от инфаркта.Специалист подчеркнула, что готовить квашеную капусту можно без использования соли. Маргарита Королева посоветовала применять для эффекта сквашивания ягоды.Эксперт подчеркнула, что благодаря данному витамину осуществляется антиоксидантная защита организма.Говоря о других, полезных для защиты от инфаркта продуктах, Королева выделила следующие.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что определенная обработка продуктов ведет к образованию канцерогенного акриламида.

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