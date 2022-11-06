Профессор Кутушов рекомендовал спасающие от густой крови продукты

«Первым делом при густой крови необходимо отказаться от алкоголя, курения, сократить количество кофе в рационе в пользу обычной воды. Кроме того, важно разнообразить рацион рядом продуктов», - проинформировал Михаил Кутушов.

«Белковый продукт (курица, индейка, рыба), овощ, а также приправа», - перечислил специалист.

Тромбоз, который развивается из-за густой крови, вызывает половину сердечных смертей во всем мире.Ученые рекомендовал спасающие от густой крови продукты. По словам Кутушова, эти продукты нужно употреблять с каждым приемом пищи.Объясняя, какие овощи являются особенно полезными от густой крови, ученый выделил помидоры. Они насыщены аскорбиновой кислотой, способствующей разжижению крови.Кроме того, продуктами профилактики сгущения крови являются сельдерей, болгарский перец (как и любой другой перец), репчатый лук. Для заправки овощных салатов профессор порекомендовал использовать льняное или оливковое масло, оказывающие позитивное влияние на состояние сосудистой системы.Приправами, делающими кровь менее густой, профессор Кутушов назвал имбирь, корицу, куркуму.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают хорошо засыпать и не страдать бессонницей.

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